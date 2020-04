Impennata di casi: 10 positivi in più, 6 solo a Termoli. Preoccupazione a ‘Opera Serena’, al San Timoteo una dottoressa contagiata

Impennata di casi nel pomeriggio di sabato 18 aprile con 10 nuovi casi in più registrati rispetto a questa mattina. Ben sei riguardano la città di Termoli: quattro sono operatori della casa di riposo ‘Opera Serena’, dove già erano emersi due contagi nella giornata di venerdì. Salgono così a sei i casi, ristretti per ora solo al personale sanitario: sono tuttavia in fase di processamento altri tamponi effettuati agli ospiti. Il quinto termolese risultato positivo è un uomo che doveva essere operato in una struttura sanitaria di Isernia. Il sesto caso è quello di una dottoressa del reparto di Chirurgia del San Timoteo di Termoli che con molta probabilità è venuta a contatto con la giovane di Petacciato che si doveva sottoporre a intervento e che è risultata positiva. In reparto un altro medico è in attesa del risultato del tampone e in ospedale ora c’è comprensibile preoccupazione. L’unità operativa di Termoli – come riferito dal direttore Asrem Oreste Florenzano – è stata sottoposta a sanificazione. I restanti 4 nuovi casi sono due di Campobasso, uno di Campolieto e uno della casa di riposo di Cercemaggiore. Tutti cluster già noti. Sono in tutto 279 i tamponi positivi su un totale di 3309 test effettuati dall’inizio dell’emergenza. 20 i ricoverati in malattie infettive, di cui 4 pazienti in terapia intensiva.