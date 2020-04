Il gruppo consiliare di minoranza, “Futuro Trivento” interviene sul Bilancio da approvare. “Abbiamo presentato una richiesta – scrive il capogruppo Luigi Pavone – acquisita con protocollo n. 6787 del 16-04-2020, indirizzata al sindaco, in cui chiediamo, alla luce della chiusura delle scuole avvenuta il 5 Marzo scorso, che le somme conseguenti alle mancate uscite per non aver usufruito del servizio di trasporto scolastico e di mensa per i mesi di Marzo e Aprile e a quelle che probabilmente deriveranno relativamente ai successivi mesi di Maggio e Giugno, vengano destinate in favore dell’erogazione di incentivi, in forma di trasferimento diretto o mediante esonero di parte o tutte le imposte comunali per l’anno 2020, in favore delle attività che sono attualmente chiuse per effetto del Dpcm del 22 Marzo e successivo dm del 25 Marzo e alla realizzazione di un intervento di ripristino della strada in località Boragne, recentemente interessata da un fenomeno di dissesto idrogeologico e attualmente chiusa al traffico. Abbiamo appreso con soddisfazione che il sindaco in un comunicato stampa ha espresso la volontà di recuperare queste somme e destinarle ad interventi sulla viabilità, tra i quali figura la strada comunale in località Boragne. È singolare come questo comunicato sia uscito proprio il giorno (pomeriggio) in cui abbiamo presentato noi la richiesta (mattina) e che la proposta illustrata sia molto simile a quella da noi presentata, evidentemente i nostri suggerimenti sono stati utili. Si tratta evidentemente di un’altra “idea”, molto simile alla nostra, anche questa volta persino nelle tempistiche, che il nostro Sindaco ha voluto rendere pubblica, così come fatto, per esempio, con la decisione di convocare un consiglio monotematico sul consorzio del nucleo industriale, per il quale rimaniamo in trepidante attesa. Siamo felici e anche un po’ stupiti che il sindaco abbia trovato il tempo anche di lavorare con la struttura comunale, che ringraziamo per l’encomiabile lavoro, per portare avanti l’attività amministrativa. In questi giorni, infatti, lo abbiamo visto molto impegnato a livello mediatico, con le tante incursioni televisive in cui addirittura si arroga il merito dell’assenza di contagi a Trivento, rivendicando addirittura meriti sull’assenza di contagi presso la Fondazione Istituto Sant’Antonio, su cui, ovviamente, non ha alcun potere decisionale e nessuna influenza a livello amministrativo. Inoltre, a nessuno è sfuggita la sua costante presenza per le strade cittadine, al contrario di molti suoi colleghi che invece, anche per dare l’esempio, portano avanti l’attività di informazione ai cittadini e l’attività amministrativa dai propri uffici e non stando per strada. Certamente, siamo contenti della volontà di intervenire sulle situazioni di emergenza che riguardano la viabilità nell’agro. Allo stesso modo, ci auguriamo che si pensi anche alle attività che in questo periodo sono ferme a causa dell’emergenza sanitaria, perché la sostenibilità economica di queste aziende, nella maggior parte di piccola dimensione, è messa a serio rischio dall’emergenza sanitaria. Già, infatti, prima dell’emergenza molte di esse facevano fatica ad andare avanti e abbiamo assistito, nostro malgrado, anche alla chiusura di qualcuna. Pertanto, a nostro avviso, è indispensabile pensare a degli strumenti di sostegno a queste attività, considerato che ancora non si conoscono i tempi in cui esse potranno riprendere la propria attività. Adesso – chiude la nota – non ci resta che attendere con grande interesse e curiosità quali saranno ufficialmente le decisioni della giunta comunale”.