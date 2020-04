Victorine Bucci è morta per annegamento. E’ la conclusione a cui è arrivata la perizia del professor Francesco Introna sul corpo della donna di Larino scomparsa da Termoli tra il 17 e il 18 dicembre e ritrovata in fondo alle acque del porto all’interno della sua Panda rossa, il 21 gennaio. La relazione sull’autopsia è stata depositata in Procura e non si conoscono altri dettagli sulla morte della 42enne. Poche le parole del procuratore capo Isabella Ginefra, che conferma solo il risultato dell’autopsia: “è un esito che ci aspettavamo” ha commentato, annunciando la convocazione di una conferenza stampa con maggiori spiegazioni nei prossimi giorni. Per la morte di Vicky l’unico indagato è il compagno di Termoli, con cui aveva un rapporto burrascoso. L’ipotesi di reato a carico dell’uomo è istigazione al suicidio. Il caso di Vicky aveva creato molto clamore richiamando l’attenzione anche dei media nazionali. Una donna solare e piena di energie, cambiata repentinamente negli ultimi mesi della sua vita. Un rapporto di coppia difficile, l’aveva segnata e l’aveva spinta anche a chiedere ospitalità a un amico in Canada, dove progettava di andare per provare a cambiare vita. Sono ancora tanti i punti poco chiari: è stato un gesto volontario? L’auto è stata spinta dagli scogli? Come è possibile che non abbia lasciato segni evidenti sui grossi massi? E poi quel mistero delle prime ricerche dei sommozzatori subito dopo la sua sparizione che non avevano portato a nulla. Nei prossimi giorni, forse, verranno svelati dettagli finora rimasti oscuri e che daranno un quadro più preciso di quello che è successo a Vicky.