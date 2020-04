Fuga in spiaggia per il Falco invasore Mario Ferri viola il decreto Cura Italia e a Pasqua corre in spiaggia

In questi giorni sul web gira un video di un runner che individuato da un drone sul lungomare di Pescare viene immediatamente segnalato alle autorità competenti e scatta l’inseguimento. Il runner in questione è Mario Ferri noto al mondo dello sport come il Falco invasore. Mario, originario di Monteroduni, ha violato il decreto “Cura Italia” contro il coronavirus che vieta lo svolgimento dell’attività sportiva distante da casa. Il Falco si è dato alla fuga e non appena alcuni agenti della polizia municipale locale lo hanno bloccato ha subito chiesto scusa per il gesto ed è stato multo di 400 euro.