Nessun nuovo caso dai 131 tamponi processati nelle ultime ore. Il contagio da Coronavirus in Molise sembra stia arrestandosi. Negli ultimi due giorni, nonostante il numero dei tamponi eseguiti sia aumentato, il numero dei casi positivi era aumentato di pochissime unità. Oggi, sabato 18 aprile, la bella notizia: zero nuovi casi. Resta dunque fermo a 269 il numero dei contagi, di cui 202 in provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia, 17 da altre regioni. 3213 i tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza. 24 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 20 in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva. 205 le persone positive in isolamento 178 gli asintomatici a domicilio. 17 i guariti, 27 gli asintomatici dimessi in attesa di tam,pone che ne certifichi la guarigione. 360 le persone in isolamento, 17 in sorveglianza. 16 i deceduti dall’inizio dell’emergenza.