Cantalupo. Comuni e associazioni in campo per assicurare generi di prima necessità ai bisognosi

Amministrazione comunale e associazioni di volontariato di Cantalupo nel Sannio in campo per aiutare le famiglie più bisognose. In questi giorni, infatti, oltre a distribuire i buoni pasto finanziato dal Governo, il Comune – guidato dal sindaco Achille Caranci – e le associazioni di sono impegnate per raccogliere altri fondi e scorte di beni alimentari. Successivamente hanno distribuito pacchi contenenti generi di prima necessità alle famiglie più bisognose del paese. A questa gara di solidarietà ha dato il proprio contributo anche la stazione dei Carabinieri di Cantalupo nel Sannio. I militari dell’Arma, in particolare, si sono attivati per consentire la consegna dei pacchi anche nelle situazioni più complesse. Ancora una volta, dunque, i cittadini di Cantalupo si confermano campioni di solidarietà. Il mese scorso – si ricorderà – il comitato per la vita Nazario Caranci ha consegnato un letto completo di materasso antidecubito per il reparto di anestesia e rianimazione del Veneziale di Isernia. Anche in questo caso, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, della Pro loco Fiorente, il Motoclub Lupo e il Comitato Festa del Ringraziamento, si è riusciti a raccogliere la cifra di 13mila euro.