Ci sono due nuovi casi positivi a Termoli: si tratta di due operatori sanitari che lavorano nella casa di riposo Opera Serena, chiusa da oltre un mese a visite e accessi esterni. I nuovi positivi sono completamente asintomatici e sono stati individuati grazie allo screening che l’Asrem sta effettuando sul personale e sugli ospiti di tutte le strutture sanitarie e le case di cura della regione. Nella residenza sociosanitaria ci sono circa un centinaio di persone, tra anziani e dipendenti. Finora solo due i casi accertati, ed entro domani verranno ultimati i tamponi a tutti. C’è un po’ di apprensione nella casa di riposo di Termoli, ma l’aver utilizzato da subito i dispositivi di protezione ha sicuramente limitato il possibile contagio. Anche a Petacciato è stato registrato un nuovo caso. Si tratta di una giovane donna che dovendosi sottoporre a un intervento chirurgico all’ospedale di Termoli, è stata sottoposta a tampone, come è prassi ormai. Ha scoperto così di essere positiva, anche lei è asintomatica. Ora è in isolamento con la sua famiglia, sono state avvisate anche le persone con cui è entrata in contattto. E invece è ancora in attesa del responso del tampone, un anziano del Basso Molise che dieci giorni fa si è fatto portare con un’ambulanza privata all’ospedale di Chieti, dove già era in cura, con febbre e problemi respiratori. Incredibilmente, dopo così tanti giorni, non sa ancora se è positivo al Covid oppure no.