Mister Erminio Rullo, una pandemia che ha scosso l’intero sistema, se si dovesse ripartire con il calcio giocato, secondo te su cosa bisogna lavorare maggiormente per riacquistare la forma psicofisica? Sì purtroppo sì, a casa si può fare ben poco. Penso che mancano le distanze lunghe, manca l’agonismo della partita che è quello più allenante. Nella settimana si fa quel che si può, siamo in contatto con i ragazzi ogni giorno. Un programma quotidiano per i ragazzi, loro fanno quello che possono, ci mettono tanta testa, tanta volontà perché se dovesse riprendere dobbiamo farci trovare pronti. Non è facile, è un mese e più che siamo a casa chiusi a casa, non puoi fare quello che puoi fare sul campo però la volontà c’è. La voglia di riprendere è tanta, quindi bisogna andare in campo, qualora ci fosse la possibilità, con tanta fame come abbiamo sempre fatto.

Giocare in estate sarebbe una novità per tutti per voi… i play-off con 8 gare da disputare sono un obiettivo alla portata in virtù dell’attuale piazzamento di classifica? Si parla tanto di questa possibilità, di un mini torneo estivo. Ti dico che per noi non sarebbe un problema, è un lavoro ma è anche un divertimento, è quello che chiamiamo fare, quindi giocare a 40 gradi d’estate non sarebbe un problema. Al contrario sento qualcuno che si pone problematiche giocare ogni tre giorni, alcuni presidenti che lamentano questo giocare ogni tre giorni quando poi in campo vanno i giocatori. Mancano solo 8 partite, a fronte di 30 disputate. Secondo me è fattibile, mettendo sempre avanti la salute qualora ci fossero le possibilità per riprendere a livello medico, noi siamo pronti, siamo disponibili aspettiamo solamente che cambi qualcosa. Si parla di tutela nella serie A, per giocatori e staff tecnici, ma è più importante la tutela della Serie D. Fino ad ora non si è fatto nulla, ci sono giocatori, famiglie che hanno bisogno di rimborsi per portare avanti la quotidianità, quindi, spero che è a livello umano, ci sia qualcuno in alto lì che ci dia questa possibilità.

Infine, arrivare ad un traguardo play off sarebbe la giusta moneta con la quale ripagare la società ma soprattutto voi stessi… non possiamo fare altro che aspettare, e sperare di poter regalare un sogno play off alla società che ci è sempre stata vicina. Abbiamo voglia di fare esultare il nostro pubblico, e anche per noi stessi, perché abbiamo lottato giorno per giorno per raggiungere obiettivi importanti. I ragazzi se lo meritano perchè sono stati bersagliati all’inizio tante volte, loro hanno un grande carattere e speriamo di rivederci in campo per regalare gioie alla società e ai nostri tifosi.