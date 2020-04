Le attività dell’Associazione Italiana Persone Down di Campobasso continuano

In questo inedito momento storico, con i luoghi di aggregazione inaccessibili, le attività sospese e la socialità interrotta per l’emergenza sanitaria Coronavirus, l’AIPD sente la responsabilità forte di assumersi un impegno, anche in questo contesto in cui tutti “restiamo a casa”, con l’obiettivo di continuare a sviluppare ed esercitare competenze e autonomie.

#Distantimauniti In questo momento l’Associazione Italiana Persone Down Onlus – sezione di Campobasso non si ferma, si devono continuare a sviluppare ed esercitare competenze e autonomie.

Abbiamo cambiato il mezzo, ma non abbiamo cambiato le attività.

Gli operatori continuano, anche a distanza, a promuovere attività tramite piattaforme come zoom-meeting o tramite whatsApp, che danno loro la possibilità di connettersi contemporaneamente.

È un modo per far sentire e vedere i ragazzi fra di loro.

I ragazzi possono vivere questo periodo con occhi e cuore aperto, e per far questo è fondamentale il rapporto con gli operatori.

Settimanalmente gli operatori contattano le famiglie per sostenerle e per dare loro nuove idee e proposte per continuare l’autonomia in casa. Proprio in questo periodo, soprattutto l’autonomia personale va potenziata!

Molte sono le difficoltà per i ragazzi (e famiglie) poco “tecnologiche” che non riescono ad usare i social o le applicazioni di video chiamata, ma è proprio a loro che va la vicinanza e la presenza dell’Associazione.

Ai tempi del Coronavirus l’obiettivo è di rimanere “connessi” e di proseguire le attività iniziate insieme nel Centro diurno “Casanostra”, e per questo giornalmente gli operatori propongono ai ragazzi attività da svolgere.

Grazie ai nuovi metodi di comunicare, gli incontri e le attività sono state molteplici:

– Partecipazione al contest #ilsolesorgesempre

– Lancio della challenge #autonomia: una sfida da allenare tutti i giorni

– Il Collage dei sentimenti

– Scrittura del diario personale

– Attività manuali per Pasqua

– Aperitivo in amicizia

E grazie anche alla disponibilità e al coinvolgimento dei volontari continuano:

– Attività motoria

– Attività di cura della persona

– Attività di ballo e zumba

A breve partirà un corso di cucina a distanza, in cui i ragazzi potranno cimentarsi e coinvolgere tutta la famiglia nella preparazione di vari piatti. Con questi nuovi modi di interagire, l’Associazione lascia la possibilità ai ragazzi di continuare a comunicare tra loro, fornendo la possibilità di colorare le giornate con lo scambio e la condivisione di emozioni e di sensazioni che vivono giornalmente.