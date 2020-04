La Figc ha tracciato le linee guida per la ripresa della stagione. A breve sarà il momento di incontrare il Governo ed il Ministro competente dello sport per un placet sul tipo di protocollo che il calcio intende rispettare per completare il campionato. Non per tutte le società di serie A sarà agevole allestire l’ultima parte di stagione che avrà tutte le caratteristiche tipiche di un ritiro estivo. Contatti azzerati con l’esterno per giocatori, staff tecnici e tutti coloro i quali orbitano intorno ad una squadra di calcio. Fra le società più attrezzate e già dotate di centri sportivi idonei al nuovo protocollo ci sono la Juventus, ma anche Milan e Inter i cui ambienti – ci riferiamo ai campi di allenamento e alle strutture ricettive che dovranno ospitare giocatori e addetti ai lavori – sono praticamente contigui. In realtà, le società che non hanno tali requisiti stanno già pianificando delle sistemazioni utili: per fare degli esempi, Genova e Sampdoria stanno pensando a trasferirsi nello stesso albergo del ritiro pre campionato mantenendo come luoghi di allenamento le località di Pegli e Bogliasco. Anche la Fiorentina ed il Torino avrebbero fatto lo stesso ragionamento. Mentre il Lecce starebbe studiando un trasloco in centro città dove nel giro di pochi metri avrebbe a disposizione albergo e campi di allenamento. La trafila dovrebbe prevedere un periodo di ripresa degli allenamenti di un mese prima della nuova discesa in campo. Ad ogni modo, sarà un periodo residuo di stagione completamente rivoluzionato e con delle modifiche importanti che dovrebbero permanere quasi certamente anche nel prossimo campionato. Fra queste, l’assenza di pubblico. Il tifoso potrà assistere in Tv alla parte conclusiva della stagione.