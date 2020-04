FIGC decreta terminata la stagione del Settore Giovanil e Scolastico

Ennesima riunione in video-conferenza per la FIGC all’ordine del giorno non solo il calcio dei grandi ma, anche, quello giovanile. La federazione con un comunicato ha ufficialmente decretato sospesa l’attività calcistica e del calcio a cinque a tutti i livelli nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico. A livello giovanile non si svolgeranno pertanto le restanti gare dei Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; le fasi interregionali e finali dei Tornei Under 14 Pro e Under 13 Pro e dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15; la fase eliminatoria e finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore e dei dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore. Il calcio segue la linea già intrapresa nel basket e nella pallavolo. Adesso bisogna programmare la stagione 2020/2021 studiando le migliori soluzioni per poter tornare in campo garantendo la salute di tutti i soggetti coinvolti: staff tecnico, atleti e famiglie.