Sale a 269 il numero dei contagiati in Molise. su 130 tamponi processati nelle ultime ore 3 i nuovi casi. Si tratta di due ospiti della casa di riposo di Cercemaggiore, prima inconclusivi e adesso risultati positivi e un operatore. in totale processati 3082 tamponi dall’inizio dell’emergenza.

ecco i numeri aggiornati alle ore 14 del 17 aprile 2020

Aggiornamenti Coronavirus in Molise

Casi positivi: 269 – 202 Prov Cb e 50 prov is – 17 altre regioni (+1)

Tamponi effettuati: 3082 (+130)

Ricoverati al Cardarelli: 24 (1 altre regioni)

Malattie infettive: 20 (14 prov Cb e 5 prov. Is) 1 altre regioni

Terapia intensiva: 4 (3 prov Cb, 1 prov Is)

Terapia subintensiva: 0

Positivi isolati: 205 (8 altra regione)

Asintomatici a domicilio: 178 (133 prov Cb, 37 prov Is) 8 altre regioni (+1)

Asintomatici dimessi in attesa di tampone per la guarigione: 27 – 25 Prov Cb – 2 PROV. IS

Pazienti guariti: 17 – 13 PROV CB – 4 ALTRA REGIONE

Casi in privati accreditati (Neuromed): 7 : 4 molisani (2 Is, 1 Mirabello, 1 Campobasso) e 3 di altre Regioni

Deceduti: 16 – 4 Campobasso , 1 Monteroduni, 1 Montenero, 2 Termoli, 4 Cercemaggiore, 1 Belmonte del Sannio , 1 Agnone (+ l’anziano di Sesto Campano morto allo Spallanzani e la pediatra di Guglionesi morta a Chieti)

SOGGETTI IN ISOLAMENTO : 360

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA: 17

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 37

85 – Campobasso

30 – Cercemaggiore

29 – Termoli

14 – Belmonte

11 – Montenero di Bisaccia

9 – Agnone

7 – Baranello, Riccia e Isernia

5 – Pozzilli (Neuromed) di altre regioni

4 – Campochiaro, Filignano , Poggio Sannita, Venafro, Larino

3 – Ferrazzano, Montagano, Petacciato

2 – Bojano, Campolieto, Carovilli, Castelpetroso, Mirabello Sannitico, Ripalimosani, Toro, Ururi

1 – Campomarino, Castropignano, Forlì del Sannio, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano, Scapoli, Vinchiaturo