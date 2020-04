Azzeramento Giunta regionale, Toma: “Azione concordata con gli assessori. Siamo uniti nel fronteggiare emergenza”

«Siamo uniti nel fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica. Non c’è nessuna crisi all’interno della Giunta regionale». Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il quale ha spiegato che ieri sera, al temine della riunione di Giunta, ha invitato gli assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di partecipare in veste di consiglieri al prossimo Consiglio regionale, fissato per la discussione del Bilancio regionale di previsione.

“È per me una prassi periodica – ha sottolineato – come annunciai in campagna elettorale, fare il cosiddetto “tagliando” alla giunta per verificare azioni e obiettivi raggiunti. Non è la prima volta e non sarà l’ultima».

«Gli assessori Vincenzo Cotugno, Vincenzo Niro, Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio – ha proseguito Toma – hanno dichiarato di dimettersi, mentre l’assessore Luigi Mazzuto si è riservato di comunicare la propria decisione».

«Sulla base di ciò – ha concluso il governatore – nella tarda serata di ieri, ho proceduto a firmare il relativo decreto di revoca. Chiedo a maggioranza e opposizione di affrontare la discussione sul bilancio in maniera responsabile quantomeno dal punto di vista dei toni – poi ognuno voterà come lo ritiene opportuno – in ossequio al grave momento che stiamo vivendo. Polemiche e distinguo eccessivi non sarebbero compresi dalla nostra splendida comunità che ha bisogno invece di risposte forti e concrete delle istituzioni. Uniti ne usciremo più forti. Come comunità e come istituzioni».