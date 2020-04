Regione, il presidente Toma azzera la Giunta

Azzerata la giunta regionale. La notizia si è diffusa rapidamente nella tarda serata, ma più che un azzeramento deciso dal presidente, si tratta di una decisione concordata con i suoi quattro assessori interni, ad eccezione di Luigi Mazzuto che, all’unanimità, hanno rassegnato le loro dimissioni nelle mani di Toma.

Il motivo è collegato alla discussione del bilancio in programma la prossima settimana in consiglio per sbloccare rapidamente oltre cinquanta milioni e il presidente vuole che i suoi assessori, che hanno condiviso con lui il documento contabile, lo votino anche.

Si tratta dunque di un’operazione politica mirata a dare un segnale di forte coesione e forte condivisione del percorso economico da intraprendere in vista della fase due covid 19. Il documento di bilancio, infatti, costruito con l’apporto di tutte le componenti assessorili, verrebbe votato in modo compatto così da smobilitare nel più breve tempo possibile le risorse cospicue messe campo per far fronte alla grave crisi economica e sostenere il comparto produttivo locale.

E questo succederà perché gli assessori dimettendosi, rientrano automaticamente in consiglio e potranno votare il bilancio