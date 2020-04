La Giunta comunale di Trivento a lavoro per la stesura del Bilancio. Tra le urgenze, la manutenzione alla viabilità e acquedotto

La Giunta comunale di Trivento a lavoro per la stesura del Bilancio. Anche se i termini di presentazione sono slittati di un mese, l’amministrazione trignina vuole portare il documento, all’approvazione del Consiglio comunale, entro la fine del mese. Le motivazioni di questa scelta ci vengono date dal sindaco Pasquale Corallo, “sono da circa 15 giorni che lavoriamo al Bilancio – afferma Corallo – e vogliamo approvarlo subito perché abbiamo delle urgenze in atto da risolvere al più presto, come il ripristino del ponte in contrada Querciapiana, che, oltretutto, riguarda la circolazione anche delle altre contrade come Cerreto, Santaniello, Casale, e località Boragine appunto. Inoltre, i fondi per tale intervento li abbiamo recuperati dagli stanziamenti non spesi per il trasporto scolastico e mensa, considerato che il servizio non è stato più erogato con la chiusura delle scuole, dovuta all’emergenza in atto. Parte di queste stesse economie – continua Corallo – le abbiamo impegnate anche per l’intervento all’acquedotto Maiella- Colle Florio e, più precisamente, lo stanziamento iniziale era di 6mila euro, ora lo abbiamo portato a 28mila euro e comunicato alla Regione Molise, con l’auspicio che l’intervento venga autorizzato, considerata la quota di finanziamento aggiunta. Poi, abbiamo ipotizzato altri interventi di manutenzione, ma quello che ancora va precisato – conclude Corallo – è che alle famiglie che hanno anticipato l’intera quota annua per i servizi di trasporto scolastico e mensa, saranno rimborsate le somme per il servizio non fruito”.