Isernia, nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore alle politiche sociali Pietro Paolo Di Perna rendono noto che, sul sito web del Comune di Isernia, è stato pubblicato l’Avviso relativo ai «BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 MEDIANTE CONSEGNA A SPORTELLO».

«È ancora disponibile – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore – una parte non marginale delle risorse finanziarie destinate al Comune con l’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo. Si tratta d’un importo di 36.165,53 euro, quale resto dello stanziamento iniziale di euro 148.285,53. A tale resto verrà anche aggiunto ciò che verrà acquisito attraverso il conto corrente di solidarietà che il Comune ha attivato nei giorni scorsi.

Questa mattina, con delibera di giunta comunale n. 57 – hanno aggiunto d’Apollonio e Di Perna –, sono state stabilite le procedure e le modalità secondo le quali l’Ente assegnerà, alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ulteriori buoni-spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali convenzionati e ubicati nel territorio comunale».

L’AVVISO PREVEDE CHE:

1- la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva, delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale;

2- la concessione dei buoni spesa avviene nella modalità “a sportello” contestualmente all’esito positivo della valutazione delle istanze presentate e fino ad esaurimento delle somme ancora disponibili presso l’Ente pari a € 36.165,53 (oltre a quanto presente sul conto corrente di solidarietà);

3- destinatari del sostegno economico sono i nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Isernia alla data di presentazione della domanda, che non risultano essere assegnatari di buoni spesa secondo la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n°843/2020 e che dimostrino di essere particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da Coronavirus o, comunque, di versare in stato di bisogno;

4- per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;

5- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

6- in caso di soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad esempio: Reddito di cittadinanza, Cassa integrazione, Naspi o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura ma senza priorità rispetto agli altri soggetti beneficiari così come stabilito dall’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e sempre nei limiti delle somme disponibili;

7- l’amministrazione comunale si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art 11 del Dpr 445/2000 anche attraverso la collaborazione di altri enti pubblici (Inps, Catasto, Anagrafe tributaria, Guardia di finanza, ecc.);

8- che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari dovrà essere presentata, a pena di decadenza, secondo i seguenti termini direttamente presso gli uffici dell’Ambito territoriale sociale e previo appuntamento telefonico:

– dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del giorno 17/4/2020;

– dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del giorno 20/4/2020;

– dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 del giorno 21/4/2020;

– dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del giorno 22/4/2020;

– dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 del giorno 23/4/2020;

– dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del giorno 24/4/2020.

È possibile richiedere informazioni al numero di telefono 0865/449275 dalle ore 09:00 alle 13:00 nei giorni di Venerdì 17 Aprile, Lunedì 20 Aprile, Martedì 21 Aprile, Mercoledì 22 Aprile, Giovedì 23 Aprile e Venerdì 23 Aprile 2020.

La valutazione della domanda verrà effettuata contestualmente alla consegna della stessa ed in caso di esito positivo saranno consegnati i buoni spesa assegnati.

La consegna dei buoni spesa avverrà direttamente tramite gli uffici dell’Ambito territoriale sociale evitando assembramenti che possano compromettere la distanza interpersonale di sicurezza.

Sul sito internet istituzionale dell’Ente sarà pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali ove è possibile effettuare l’acquisto dei generi alimentari.

La valutazione delle domande, pervenute nei modi e termini sopra previsti, sarà effettuata dall’Ufficio delle Politiche Sociali dell’Ente e dagli uffici dell’Ambito Sociale Territoriale sulla base di apposita griglia di punteggi.

I buoni spesa consentiranno l’acquisto esclusivo di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Isernia.