Fermo da ieri a 263 il numero dei contagi. Nessun caso positivo dai 70 tamponi eseguiti. Deceduta un’anziana, un’altra persona guarita

Continuano ad arrivare segnali incoraggianti sul fronte della lotta al Coronavirus. Il numero dei contagi è fermo da ieri a 263. Nessun nuovo caso positivo sui 70 tamponi processati in queste ore. Complessivamente sono 2872 i tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza. L’altra buona notizia riguarda un altro paziente guarito , che porta a 17 le persone che non hanno più il virus. Ma c’è anche una cattiva notizia giunta in queste ore è il decesso di una anziana ultra novantenne, proveniente dalla casa di riposo Tavola Osca di Agnone, ricoverata al Cardarelli. Sale così a 16 il bilancio delle vittime del Coronavirus.