Basket misure straordinarie per la prossima stagione Stanziati 4 mila euro per aiutare le società, definite nuove regola per il prossimo campionato

Il basket muove i primi passi per la prossima stagione varando una serie di misure straordinarie a sostegno delle società. Ieri il consiglio Federale ha stanziati circa 4.000.000 di euro per il proseguo delle attività.

Per la stagione 2020/2021 non sarà previsto alcun contributo per:

• affiliazione;

• iscrizione al campionato;

• abbinamento;

• tesseramento gare CNA;

• tesseramento per tutti gli atleti/e di età compresa tra i 5 e i 20 anni

Per quanto riguarda la formazione degli atleti, questa verrà riconosciuta a tutti coloro che nella stagione sportiva 2019/2020 saranno stati inseriti in lista R anche solo per una gara.

In ultimo, al fine di perequare le posizioni di tutti i club, è stata prevista una rata “straordinaria”, che prevederà il saldo di ogni posta debitoria delle società nei confronti della Federazione, la cui scadenza è fissata per mercoledì 27 maggio 2020

In caso di pagamento effettuato fra il 28 maggio 2020 e il 3 giugno 2020 verranno attribuiti tre punti di penalizzazione nel massimo campionato a cui la società prenderà parte nella stagione 2020/2021. In caso di parziale pagamento, mancato pagamento o pagamento in qualsiasi momento successivo al 3 giugno 2020, i club perderanno la possibilità di partecipare nella stagione 2020/2021 al massimo campionato cui avevano precedentemente diritto e potranno pertanto prendere parte ai soli campionati a libera partecipazione.

Intanto a proposito della massima serie nazionale maschile Lega Basket e associazioni di categoria (GIBA, USAP e Associazione Procuratori), hanno trovato l’accordo sul taglio degli stipendi: 20% sui contratti superiori ai 50.000 euro lordi e del 7,5% sui contratti tra i 30.000 e i 50.000 euro lordi, ora l’organismo dei club è al lavoro per programmare la prossima stagione, a partire dal numero di formazioni che parteciperanno al prossimo campionato.