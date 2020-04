Venafro. Mamme per la salute: traffico azzerato, ma livelli inquinamento ancora elevati

Nonostante la zona rossa, a Venafro i livelli di Pm 10 restano alti. Evidentemente il traffico non è la principale causa dell’inquinamento in città e nei paesi del circondario. Questo, in sintesi, il senso dell’ennesima denuncia delle Mamme per la Salute, da anni in campo per chiedere chiarezza su quanto accade nella piana di Venafro. “L’emergenza Covid-19 ha azzerato il traffico e spente le caldaie a Venafro, ma i valori dell’inquinamento restano decisamente elevati”, scrivono sul loro sito web. “Tutte le sostanze inquinanti tenute sotto controllo dall’Arpa – spiega la onlus venafrana – non sono affatto diminuite, nonostante le auto siano completamente ferme. Allora, l’inquinamento non è colpa del traffico. O quanto meno, se si fermano i veicoli la situazione non migliora. O migliora di poco”. Intanto le ‘Mamme per la salute’ hanno inviato una richiesta al Ministro dell’Ambiente, all’Ispra, all’Asrem e al sindaco di Venafro affinché chiariscano: “Se è stata valutata e definita la componente emissiva e immissiva di inquinanti atmosferici da traffico veicolare, se è stata e viene stimata oggettivamente l’incidenza, quantitativa e qualitativa, delle altre sorgenti, con particolare riferimento ai siti industriali Colacem ed Hera, e infine se sia oggettivamente stimata e definita la componente residua da altre fonti diffuse”. A febbraio, intanto, un’equipe del CNR di Pisa è stata a Isernia e Venafro per raccogliere i dati necessari per condurre in porto lo studio epidemiologico finalizzato a evidenziare eventuali collegamenti tra le fonti di inquinamento sulla piana e le cause di mortalità della popolazione. Per i risultati bisognerà tuttavia aspettare un paio di anni.