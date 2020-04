Trasporto pubblico locale, ordinanza del presidente Toma conferma riduzione del servizio fino al 3 maggio

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha confermato fino al prossimo 3 maggio le disposizioni contenute in una precedente ordinanza relative alla revisione temporanea della programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano. La programmazione ordinaria del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, dunque, resta ridotta in misura non inferiore al 50%. Sono ridotti su tutto il territorio regionale i servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale extraurbano secondo le seguenti direttive: limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti fasce orarie: 5.30-8.30, 13-16 e 18-20, conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della regione. Le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano adottano, ove possibile, le idonee misure organizzative necessarie ad assicurare l’emissione dei biglietti all’esterno degli autobus.