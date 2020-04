Tour de France posticipata l’edizione numero 107

Niente annullamento per il Tour de France ma solo un rinvio. La corsa ciclistica in programma dal 27 giugno con partenza da Nizza, è stata spostata al 29 agosto, la conclusione è prevista per il 20 settembre. Il rinvio nasce dalla decisione del presidente francese Emmanuel Macron di cancellare tutti i grandi eventi pubblici all’aperto fino a metà luglio. A questo punto il Giro d’Italia potrebbe partire il 3 ottobre, per concludersi il 25 e a seguire, nel mese di novembre, troverebbe spazio anche la Vuelta di Spagna.