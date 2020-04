Montefalcone nel Sannio, differimento dei termini per rinnovo dei bonus sociali gas e luce

Differimento dei termini per rinnovo dei bonus sociali gas e luce. Il Comune di Montefalcone nel Sannio fa sapere alla cittadinanza che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha disposto il differimento di alcuni termini correlati alla gestione dei bonus sociali e la temporanea sospensione dei relativi flussi di comunicazione. Tale differimento rientra tra le misure straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19. Nello specifico, per i consumatori il cui bonus è in scadenza nel periodo 1° marzo-30 aprile 2020, è data la facoltà di rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo. Verrà quindi garantita (dopo le consuete verifiche sulle condizioni di accesso) la continuità degli stessi bonus, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi, come previsto dalle norme attuali. Di conseguenza – fanno sapere dal Comune – tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo) o al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile) potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno per vedere garantito l’ulteriore periodo di 12 mesi in continuità con il precedente. Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all’emergenza Covid-19. Nel medesimo periodo sono sospesi i flussi delle comunicazioni: sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus, sull’ammissibilità o meno al regime di compensazione, sull’emissione dei bonifici domiciliati agli utenti indiretti e sull’accettazione o meno delle domande di remissione dei bonifici non riscossi.