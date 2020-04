Covid 19, la ricerca avviata dal Neuromed ha già avuto 33 adesioni

Coronavirus: ha preso il via lo studio nazionale sul rapporto tra la gravità dell’infezione e le patologie preesistenti. Coordinata dal Neuromed è una una ricerca scientifica che ha già visto l’adesione di 33 centri clinici su tutto il territorio nazionale, con un notevole interesse anche da parte di centri internazionali.

Affrontare l’epidemia di Covid-19 significa approfondire tutti gli aspetti dell’infezione, dando così ai clinici in prima linea, in tempi possibilmente brevi, le conoscenze più ampie per gestire i pazienti. Questo lo scopo dello studio coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed di Pozzilli, con il contributo dell’Università di Pisa, dell’Università dell’Insubria di Varese-Como e di Mediterranea Cardiocentro, Napoli. Al centro della ricerca vi sono le correlazioni tra infezione da coronavirus e le patologie già presenti nelle persone colpite.

Sono 33 i centri clinici italiani che hanno prontamente e con entusiasmo aderito sinora allo studio, da quelli situati nei territori più colpiti della Lombardia a quelli del centro e del sud Italia, compresa la Sicilia. Altri hanno già manifestato l’intenzione di partecipare a questa ricerca, mentre un forte interesse è venuto anche da alcune cliniche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. “Stiamo registrando – dicono al Neuromed – una grande attenzione a tutti i livelli, e per questo siamo costantemente al lavoro per predisporre nel modo più efficiente il sistema di raccolta e di analisi dei dati provenienti da tutte queste strutture”. Lo studio è di tipo osservazionale, quindi prevede la raccolta di dati sui pazienti ricoverati per Covid-19 nei centri partecipanti. Le informazioni saranno sottoposte ad analisi statistiche per individuare i fattori che possono determinare un decorso più o meno grave della malattia.