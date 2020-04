Covid-19, la Tartaglione interpella Speranza e chiede test sierologici per tutta la popolazione molisana

Stanziare adeguati fondi per consentire all’Azienda sanitaria regionale del Molise di processare test anticorpali sierologici sull’intera popolazione al fine di verificare l’estensione della diffusione virale del Covid-19. E’ quanto richiesto dalla parlamentare molisana Annaelsa Tartaglione, attraverso un’interpellanza al ministro della Salute, Roberto Speranza. “La Regione Molise – si legge nel testo depositato alla Camera dalla deputata di Forza Italia- con una popolazione di circa 300 mila abitanti, non presentando ad oggi particolari criticita’ legate all’emergenza in atto, potrebbe essere la candidata ideale per avviare una verifica a tappeto sulla cittadinanza attraverso i test su siero. In pochissimi giorni infatti, e con un esiguo stanziamento di risorse – spiega – sarebbe possibile avere una mappatura di tutta la popolazione regionale e tale risultato andrebbe a costituire il dato su cui basare la prosecuzione della ricerca sull’intero territorio nazionale”.