Misure straordinarie di sostegno al pagamento di utenze e canone di locazione, il Comune di Castropignano pubblica l’avviso. Il sindaco Nicola Scapillati ha messo al corrente la cittadinanza che, dietro trasferimento della Regione Molise, sono aperte le domande per un sostegno al pagamento di utenze e canone di locazione, fino alle ore 12 del 17 aprile prossimo. Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune e si può inviare all’indirizzo comune.castropignano@libero.it; whatsapp, al numero 338/2557205 (sindaco) mediante foto del modello compilato e firmato oppure mediante foto della trascrizione a mano del modulo su foglio bianco; consegna a mano in Comune, solo in caso di impossibilità a provvedere nelle forme precedenti. L’Amministrazione, sulla base delle domande pervenute, dopo aver valutato lo stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali, con priorità per coloro che non godono già di sostegno pubblico, provvederà alla ripartizione delle somme a disposizione, all’assegnazione del contributo e, successivamente, al rimborso del pagamento delle utenze e/o del canone di affitto, relativamente al mese di marzo 2020 e successivi, non prima dell’acquisizione delle ricevute di pagamento.