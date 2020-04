“Forza e coraggio che il male è di passaggio”: la riflessione di Tonino Atella

La saggezza popolare dei nostri anziani é tanta e risaputa. Il loro é un meraviglioso e ricco pozzo di esperienza, di vita vissuta e di modi di essere e pensare che è possibile applicare pari pari alla quotidianità per spiegare quanto accade e risollevare gli animi se pensieri di vario tipo tolgono tranquillità a figli, nuore, generi e nipoti. Tra le diverse espressioni tipiche di nonne e nonni ne prendiamo in prestito una in modo particolare perché capace di tornare a stamparci il sorriso sul volto, rinfrancando un sacco. In effetti il covid 19 sta tanto tempestando, per cui c’é bisogno di un tonificante augurio, di pensare finalmente positivo e chi se non nonne e nonni potevano provvedere con la loro inarrivabile saggezza popolare? Eccolo allora il detto assolutamente beneaugurante dei nostri anziani : “Forza e coraggio, che il male é di passaggio!”. Bellissimo, dalla rima semplice e immediata, e soprattutto capace di risollevare gli animi, spargendo a piene mani fiducia frammista a certezza che presto si uscirà dal tunnel con l’ausilio di comportamenti adeguati e responsabili da parte di tutti! Ed allora sarà bene ribadire a tutta voce e tenere a mente tale antico e saggio detto dei tempi che furono, ossia “Forza e coraggio, che il male é di passaggio”, quale preciso augurio che i sacrifici sono prossimi alla conclusione e che presto si tornerà a vivere in maniera meravigliosa. Perciò ancora una volta “Grazie nonne e nonni”, per quanto continuate a trasmetterci attingendo dalla vostra infinita e preziosa saggezza popolare.

Tonino Atella