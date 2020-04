Figc domani attesa per la riunione del comitato scientifico. In serie D ipotesi per la prossima stagione

Passata la Pasqua si apre una settimana importante per la ripresa dei campionati. Quello che ormai è assodato è che i campionati di calcio ripartiranno, almeno per quanto riguarda la serie A e la serie B, e avranno un loro inizio nel momento in cui ci sarà la garanzia di avere tutto in ordine per quanto riguarda la massima tutela della salute di atleti e addetti ai lavori. La Figc è praticamente in linea diretta con il Ministro Spadafora per organizzare nel migliore dei modi la ripresa degli allenamenti, in tal senso domani riunione importante del comitato tecnico-scientifico. Una procedura che verrà comunicata a tutte le Leghe, che faranno sì che vengano rigorosamente applicate le regole stilate. Sono previsti controlli per garantire la negatività di tutti i protagonisti, poi partiranno gli allenamenti.

Per il campionato l’auspicio è partire quanto prima sempre rispettando le indicazioni delle massime autorità istituzionali, del Governo. La ripresa dei tornei è dettata dalla volontà che la mancata definizione degli organici, e qualunque scelta che ne possa derivare dal non completamento delle competizioni, avrebbe conseguenze piuttosto negative per il mondo del calcio e non solo. Detto questo la scadenza c’è, ovvero quella del 3 agosto. La FIFA ha stabilito che vanno finiti i campionati prima di iniziare la nuova stagione. In merito agli stadi o alle sedi delle gare l’idea è di rispettare le strutture in uso alle singole società, ove non sarà possibile, si cercheranno soluzioni alternative. In tal senso, secondo una teoria abbastanza percorribile, nella bozza allo studio del Governo per affrontare la ripartenza che riguarda anche lo sport, le manifestazioni sportive saranno a porte chiuse fino al gennaio 2021. Sicuramente una misura drastica e forte con dei risvolti negativi per molte società medio piccole dove gli introiti derivanti da biglietti ed abbonamenti sono importantissimi a livello di bilancio sociale. Certo, quella delle porte chiuse, sarà una misura necessaria nei prossimi mesi, anche per il principio di CONVIVENZA con il virus che è assolutamente necessario per una ripresa ponderata della vita di tutti i giorni. Intanto prendono piede delle ipotesi per il prossimo anno, su tutte la regola degli under. In pratica i fuoriquota di questo campionato in serie D, potrebbero essere confermati anche nella prossima stagione. Sia per tutelare i giovani, sia per permettere magari una conferma nelle rispettive società per i ragazzi in età di lega. Per i tornei regionali possibile sconto per l’iscrizione alla stagione 2020/2012, si parla del 50 percento per il torneo di Eccellenza. Ipotesi al vaglio, si studia ogni possibile soluzione.