Coronavirus, salgono a 261 i contagi in Molise: oggi 4 in più

Salgono a 261 i contagiati in Molise, 4 in più su 105 tamponi processati. infatti questi ultimi sono saliti da 2486 a 2591. i nuovi casi sono 3 su Campobasso città (che sale a 83 come contagiati e si tratta di persone già isolate) e uno su Isernia (che sale a 8).

Due gli ospedalizzati in meno. aumentano le persone in via di guarigione.

Vediamo i dati diffusi dall’Asrem:

Aggiornamenti Coronavirus in Molise

Casi positivi: 261 – 194 Prov Cb e 51 prov is – 16 altre regioni

Tamponi effettuati: 2591 (+105)

Ricoverati al Cardarelli: 23 (2 altre regioni)

– Malattie infettive: 19 (13 prov Cb e 4 prov. Is) 2 altre regioni

– Terapia intensiva: 4 (3 prov Cb, 1 prov Is)

– Terapia subintensiva: 0

Positivi isolati: 201 (7 altra regione)

– Asintomatici a domicilio: 174 (127 prov Cb, 40 prov Is) 7 altre regioni

– Asintomatici dimessi in attesa di tampone per la guarigione: 27 – 25 Prov Cb – 2 PROV. IS

Pazienti guariti: 15 – 12 PROV CB – 3 ALTRA REGIONE

Casi in privati accreditati (Neuromed): 7 : 4 molisani (2 Is, 1 Mirabello, 1 Campobasso) e 3 di altre Regioni

Deceduti: 15

SOGGETTI IN ISOLAMENTO : 366

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA: 8

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 37 comuni su 136

83 – Campobasso

27 – Termoli e Cercemaggiore

14 – Belmonte

11 – Montenero di Bisaccia

9 – Agnone

8 – Isernia

7 – Baranello, Riccia

5 – Pozzilli (Neuromed) di altre regioni

4 – Campochiaro, Filignano , Poggio Sannita, Venafro

3 – Ferrazzano, Montagano, Larino (stando alle comunicazioni del sindaco Puchetti)

2 – Bojano, Campolieto, Carovilli, Castelpetroso, Mirabello Sannitico, Petacciato, Ripalimosani, Toro, Ururi

1 – Campomarino, Castropignano, Forlì del Sannio, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano, Scapoli, Vinchiaturo