Agnone. Emergenza coronavirus, imprenditore mette a disposizione un elicottero

Da oggi – grazie alla generosità di un imprenditore originario di Schiavi di Abruzzo – il Comune di Agnone, ha a disposizione gratuitamente un elicottero per eventuali attività relative alla consegna in urgenza di farmaci e generi di prima necessità. Il commissario prefettizio, Giuseppina Ferri, ringrazia l’imprenditore per il gesto di solidarietà, e ricorda che “le attività di assistenza alla popolazione saranno svolte in collaborazione con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile di Agnone.