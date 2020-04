Roccaravindola, Pasquetta di controlli sulle strade per la Polstrada

Covid 19. È una Pasquetta di controlli quella messa in campo dagli agenti della Polizia Stradale di Isernia all’altezza del bivio di Roccadavindola, la porta del Molise, dove entra il traffico dalla Campania diretto in Abruzzo.

Numerosi agenti della Polstrada, diretti dal comandante, Pio D’Amico, hanno controllato tutto il traffico in entrata e in uscita sulla statale 85. Pochissime le contravvenzioni, in effetti la temuta fuga verso Roccaraso dei numerosi napoletani che lì hanno la seconda casa non c’è stata.