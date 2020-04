Inarcassa, conferma nel prestigioso incarico per Giovanni Paolo Canè

A seguito della elezione dei rappresentanti delegati al Comitato Nazionale della Cassa Nazionale degli Ingegneri ed Architetti (Inarcassa), con votazione telematica tenutasi nella Provincia di Isernia nel marzo 2020 e conclusasi nella giornata di ieri con lo scrutinio finale, è stato eletto per gli Ingegneri l’Ing. Giovanni Paolo Canè, già apprezzato e longevo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia, che da solo ha conseguito più preferenze dei due suoi antagonisti, l’Ing. Alessandro Di Cristinzi e l’Ing. Mario Piccirilli. All’Ing. Canè, già noto per i ripetuti successi di categoria e per le eccezionali percentuali di voto ricevute nei precedenti appuntamenti elettorali, vanno i migliori auguri, con l’auspicio di continuare ad ottenere brillanti risultati per lo sviluppo delle Professioni e per la crescita socio economica del Molise.