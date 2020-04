Vinchiaturo, parla l’uomo contagiato: “Mio comportamento sempre responsabile e coscienzioso”

“In merito all’ormai noto esito positivo del mio tampone al virus Covid-19 effettuato in l’ospedale Cardarelli di Campobasso, scrivo queste poche righe per rassicurare voi tutti in merito alle mie condizioni di salute ed al mio comportamento adottato durante l’isolamento domiciliare”. Esordisce così la persona risultata positiva al Coronavirus residente a Vinchiaturo che ha deciso di scivere un suo messaggio ai concittadini, messaggio che ha diffuso attravero il sindaco Luigi Valente. “Ancor prima di contattare le autorità preposte ed affrontare il periodo di quarantena preventiva dei quindici giorni canonici – prosegue -, in precedenza, ho seguito in via cautelativa un regime di auto-isolamento durato una settimana sempre presso il mio domicilio; mi sono subito mobilitato ed organizzato per proseguire il mio lavoro in modalità smart working evitando così eventuali contatti fisici, ho ritenuto giusto agire con la diligenza del buon padre di famiglia seppur i miei unici sintomi, nonchè campanelli d’allarme, siano stati pochi decimi di febbre durati un paio di giorni ed una perdita del gusto ed olfatto momentanea. Non ho avuto interazioni con nessun individuo al di fuori del mio nucleo familiare, residenti con me e che con me hanno condiviso questo lungo mese in casa”. L’uomo quindi conclude: “Mi auguro fortemente che il mio comportamento responsabile e coscienzioso sia da monito e da esempio per tutti nel seguire il protocollo dettato dalle autorità, di contattare l’azienda sanitaria locale anche li dove si manifestassero lievi sintomi riconducibili al virus proprio come nel mio caso; solamente adottando un atteggiamento preventivo ed altruista restando a casa ed uscendo solo per stretta necessità potremmo superare questo tsunami psicofisico che ci sta investendo. Intendo ringraziare il Sindaco di Vinchiaturo per la vicinanza a me ed alla mia famiglia in questo momento poco felice, i medici ed i sanitari del Cardarelli che con audacia e dedizione sono a lavoro per garantirci assistenza e supporto. L’augurio personale che faccio a me ed i miei cari è di continuare ad affrontare nei giorni a seguire il decorso del virus nel miglior modo possibile, senza alcun tipo di pressione mediatica esterna che risulterebbe alquanto fuori luogo ed inappropriata”.