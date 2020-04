Pasqua, momento di ulteriore riflessione. Spadafora indica nel 3 maggio la possibile ripresa degli allenamenti

E’ passato poco più di un mese allo stop delle attività sportive. Nel mezzo una grandissima emergenza, una serie di valutazioni, tantissimi, troppi decreti legge, certificazioni, cambiamenti, insomma chi più ne ha più ne metta. Un mese che sicuramente non dimenticheremo nel corso delle nostre esperienze di vita. Siamo arrivati al sabato santo, domani si festeggerà la santa Pasqua, mai come quest’anno il pensiero non ricorre alla festa liturgica, alla voglia di stare assieme, ma alle difficoltà sanitarie, al pensiero della ripresa ad una vita semi-normale e alla crisi economica ormai concreta.

La Pasqua è sicuramente un’occasione per staccare un attimo la spina e guarda con ottimismo, seppur non è semplice, al prossimo futuro. Nel mondo del calcio le valutazioni sono state molteplici, sotto tutti gli aspetti ma al momento non c’è niente di definitivo. Tutto è in fase di evoluzione e suscettibile di cambiamenti sempre e comunque in base alla salute e alle linee del Governo. Il Ministro Spadafora ha indicato la ripresa degli allenamenti, con diverse precauzioni, vero similmente intorno al 3 maggio. Una condizione sembra comunque chiara, se dovesse riprendere la serie A con grande probabilità riprenderanno anche i tornei di serie B e Lega Pro, con possibilità anche per il comitato della Lega Nazionale Dilettanti. Dai piani alti del football non mollano di un centimetro, il campo è sovrano e sin quando possibile si proverà a ripartire con un’unica data finale per chiudere il 3 agosto