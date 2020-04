Pasqua, gli auguri di Florenzano al personale sanitario: “Grazie per essere ogni giorno in prima linea”

“Quest’anno la santa Pasqua ha il sapore della vita umana, di tutte le vite salvate e purtroppo di tutte le vite che sono andate via per sempre. Il mio pensiero è rivolto a tutti quanti voi, medici, infermieri ed operatori sanitari tutti indistintamente che rappresentate la nostra grande famiglia “Asrem” e che quotidianamente siete in prima linea ad aiutare chiunque abbia bisogno”. Così il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, Oreste Florenzano, nel suo messaggio di auguri ai dipendenti dell’Asrem. “Quando avete scelto di diventare medici, infermieri, operatori sanitari, avete deciso di dedicare il vostro tempo e le vostre energie ad alleviare le sofferenze dell’uomo, avete deciso di dedicare tutti i giorni della vostra vita a migliorare la vita degli altri e mai come i questa emergenza lo state dimostrando.

Grazie per accettare quotidianamente le sfide che vi si presentano e grazie per i risultati raggiunti che senza ognuno di voi non ci sarebbero stati”.