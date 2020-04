Isernia. Paziente di Venafro muore nella stanza covid del pronto soccorso del Veneziale

Morte sospetta in serata al pronto soccorso del Veneziale di Isernia. Si tratta di un uomo originario di Venafro. Già da qualche giorno era ricoverato in condizioni critiche nella stanza covid, allestita nel reparto di emergenza proprio per ospitare i casi sospetti. Sembra, infatti, che avesse alcuni sintomi compatibili con il coronavirus. Il paziente è stato sottoposto a tampone post mortem. È stato già mandato al Cardarelli di Campobasso per essere processato. La risposta dovrebbe arrivare entro domani mattina. Del caso se ne stanno occupando i Carabinieri. I locali del pronto soccorso sono stati ancora una volta sanificati.