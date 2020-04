Isernia. Buoni spesa per le famiglie bisognose, ecco come aderire all’iniziativa de La Strada

“Io ti aiuto così!”: è questo il nome dato al progetto ideato dal Malibù Staff de “La Strada” – il disco club punto di riferimento della movida isernina – con lo scopo di tendere una mano a chi ne ha più bisogno in questo momento difficile. D’intesa con alcuni supermercati di Isernia, Venafro e Agnone, chi vuole può fare una donazione anche di soli 10 euro per tutta la giornata di oggi, facendo un versamento sui conti correnti dedicati. Da martedì 14‬ aprile lo staff del”La Strada” metterà a disposizione dei buoni spesa che potranno essere ritirati alla Caritas di Isernia-Venafro o presso l’associazione “Giovani riuniti di Agnone”. “E’ arrivata l’ora di far ballare i nostri cuori”, questo lo slogan che compare sulla locandina che promuove la raccolta fondi. Le discoteche – spesso oggetto di polemiche – davanti a questa situazione drammatica scendono dunque in campo per sostenere il proprio territorio. Lo Staff de “La Strada” coglie questa occasione per ringraziare coloro che hanno contribuito al successo del locale, invitandoli a partecipare all’iniziativa, così da essere più vicini anche in un momento come questo. Per informazioni si può contattare il numero 346-60-26-846.