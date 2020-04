Venafro. Polizia in campo per consegnare indumenti ed effetti personali agli anziani ricoverati al Ss Rosario

Nel corso della giornata del 10 aprile 2020, personale della Squadra Volanti assieme al Poliziotto di quartiere dell’U.P.G.S.P. della Questura di Isernia è intervenuto in soccorso degli anziani ricoverati al centro COVID-19 di Venafro.

Gli stessi, spostati d’urgenza da una casa di riposo di Agnone, hanno avuto difficoltà in seguito a detto trasferimento. Nello specifico, i familiari hanno segnalato la necessità di far loro recapitare effetti personali, ricambi ed indumenti.

Rilevata tale urgenza ed accertata anche la difficoltà a far giungere le cose strettamente necessarie dall’alto Molise fino all’Ospedale di Venafro, difficoltà resa ancor più aspra dalle limitazioni alla circolazione di persone e mezzi degli ultimi decreti emanati dal Governo ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, la Questura di Isernia si è immediatamente mobilitata per risolvere tale urgenza.

Difatti è stata inviata una volante dell’U.P.G.S.P. ed il poliziotto di quartiere che hanno provveduto a scortare un furgoncino sul quale sono stati caricati i pacchetti e le valigie approntate per ogni familiare fino all’Ospedale di Venafro per la successiva consegna.

Ancora una volta la Polizia di Stato di Isernia, oltre ai principali compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei reati, si è adoperata, con solerzia e vicinanza empatica ai familiari delle persone purtroppo positive al contagio che stanno vivendo giorni di angoscia e preoccupazione, per soccorrere e prestare ausilio agli stessi portando a compimento la consegna del necessario all’Ospedale di Venafro.