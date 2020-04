Emergenza Coronavirus e disagio economico, gli interventi dell’amministrazione comunale di Trivento. Le risorse ammontanto a circa 60 mila euro, che a breve andranno in aiuto a chi oggi è in difficoltà per causa dell’emergenza in atto, attraverso buoni alimentari o contributi per utenze e canone di locazione. Inoltre, sempre il Comune, ha stanziato 10mila euro per la Caritas diocesana. Ad informare la cittadinanza è il sindaco Pasquale Corallo, “delle circa 40mila euro ricevuti dalla Regione per la solidarietà alimentare – fa sapere il sindaco – 10 mila li abbiamo destinati alla Caritas, i restanti andranno a copertura del bando al quale i cittadini potranno rispondere e, contemporaneamente, abbiamo chiesto alle attività commerciali convenzionate di fare un ulteriore 10% di sconto a chi andrà a fare spesa con i buoni. Ringrazio la generosità di tanti triventini che hanno aderito alla spesa sospesa. Inoltre – aggiunge Corallo – dietro nostra ricognizione, sempre la Regione ha stanziato ulteriori 30mila euro per il pagamento di utenze e canoni di locazione e a breve pubblicheremo l’avviso. Infine – conclude il primo cittadino – nel fare gli auguri di Pasqua a tutti, mi sento vicino a chi ha perso un lavoro ed è in difficoltà e chiedo ancora senso di responsabilità a tutti, di fare ulteriori sforzi, attenendoci alle regole, affinché possiamo uscire al più presto dall’emergenza”.