Coronavirus, salgono i casi in Molise: sono 249

Sono 7 i nuovi casi positivi riscontrati in Molise oggi. 249 in tutto. Eseguiti in una giornata (fino all’aggiornamento dell’Asrem) 141 tamponi. In tutto 2345. Una persona deceduta, un’anziana che ieri era stata trasportata dal SS Rosario di Venafro al Cardarelli di Campobasso

I nuovi contagiati sono 2 a Campobasso, 2 a Belmonte del Sannio, 1 a Carovilli e due risultano di fuori regione.

E, tra gli ultimi casi positivi, anche quello di un operatore sanitario di un reparto dell’ospedale di Isernia.

Quest’ultimo, sottoposto a tampone, è risultato positivo asintomatico e immediatamente si è messo in quarantena presso il suo domicilio. Subito dopo, tutti e quaranta i colleghi dello stesso reparto, sono stati sottoposti a tampone.

I risultati si conosceranno nelle prossime ore.

Ci sono poi da considerare tre casi a Larino comunicati dal sindaco Puchetti. i due noti dei giorni scorsi e quello di oggi, del medico cui è stato fatto il tampone in Abruzzo. Un medico di base di Larino ha comunicato al primo cittadino che una sua paziente residente nella città frentana, ma che svolge la sua attività lavorativa come operatore sanitario in Abruzzo, è risultata positiva al Covid-19.

Il tampone è stato eseguito dall’azienda sanitaria abruzzese. La donna, di circa 60 anni, si trova in isolamento presso la propria abitazione di Larino insieme al fratello pensionato con il quale convive.

Il sindaco ha inoltre comunicato che i coniugi risultati positivi nei giorni scorsi sono in buona salute. Negativo infine il tampone sul personale che aveva assistito per due giorni gli ospiti della casa di riposo di Cercemaggiore.

questa la scheda dell’Asrem con il riepilogo dati:

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 37 comuni con almeno un caso

76 – Campobasso

27 – Termoli e Cercemaggiore

12 – Belmonte

11 – Montenero di Bisaccia

9 – Agnone

7 – Baranello, Isernia, Riccia

5 – Pozzilli (Neuromed) di altre regioni

4 – Campochiaro, Filignano , Venafro

3 – Larino (stando alle comunicazioni del sindaco Puchetti) Montagano, Poggio Sannita, Ferrazzano

2 – Bojano, Campolieto, Carovilli Mirabello Sannitico, Petacciato, Ripalimosani, Toro, Ururi

1 – Campomarino, Castelpetroso, Castropignano, Forlì del Sannio, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano, Scapoli, Vinchiaturo