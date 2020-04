Poggio Sannita. Il sindaco Orlando: nel nostro paese non dimorano persone contagiate

“Attualmente nel nostro comune non ci sono persone positive al covid19”. Lo ha precisato il sindaco di Poggio Sannita, Giuseppe Orlando, dopo le voci che sono circolate all’indomani dei casi registrati nella casa di riposo di Agnone. “Possiamo tranquillizzare tutti dicendo che ad oggi – ha precisato il primo cittadino – le persone positive che hanno la residenza in paese sono tre, ma dimorano tutte e tre altrove”.

Di seguito la nota integrale del sindaco del paese altomolisano: “Cari Poggesi, con questo comunicato, vogliamo informarvi sulla situazione dell’emergenza COVID19. Attualmente, nel nostro comune, non ci sono soggetti positivi. L’equivoco venutosi a creare, riguarda la distinzione tra cittadini residenti e quelli domiciliati Possiamo pertanto tranquillizzarvi e comunicarvi ufficialmente che il bollettino odierno, presente sulla bacheca e sul sito comunale, è il seguente:I SOGGETTI RESIDENTI E RISULTATI POSITIVI AL COVID19 AMMONTANO A TRE, MA,TUTTI I TRE SOGGETTI DIMORANO ALTROVE. PERTANTO, RIBADIAMO NUOVAMENTE, CHE NEL TERRITORIO DI POGGIO SANNITA, ATTUALMENTE, NON VI DIMORANO SOGGETTI POSITIVI AL COVID19. Approfittiamo dell’occasione, per ringraziare Marino Di Pinto che unitamente ai ragazzi dell’ Associazione Petra, da Roma, spontaneamente, hanno inviato un buon numero di mascherine che abbiamo prontamente distribuito alla popolazione. Inoltre ringraziamo l’azienda Valentino di Pettoranello che ha donato un dolce pasquale da consegnare ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Con la speranza di aver fatto chiarezza, vi raccomandiamo ancora una volta di restare nelle vostre RESIDENZE ATTUALI, A CASA, e formuliamo a voi e alle vostre famiglie i nostri migliori auguri per una buona Santa Pasqua”.