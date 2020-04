Isernia. Il sindaco d’Apollonio: obbligo di mascherine nelle attività commerciali e negli uffici

Il sindaco Giacomo d’Apollonio, con propria ordinanza n. 57, ha disposto quanto segue:

Al fine di proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, tutti i soggetti che si trovino nel territorio del Comune di Isernia in un esercizio commerciale, in un ufficio aperto al pubblico o comunque in altro luogo chiuso diverso dall’abitazione privata, sono obbligati a tenere coperti naso e bocca, utilizzando, se disponibili, le apposite mascherine o, in mancanza, qualunque altro analogo dispositivo.

L’ordinanza ha validità fino al 13 aprile 2020. Il suo mancato rispetto è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 25/3/20, n. 19.