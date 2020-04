Campobasso, Martino Couscous dona un ventilatore polmonare alla Asrem

Arriva da Campobasso, in un momento delicato per il Molise, un nuovo gesto di solidarietà.

L’azienda Martino (produttore di Couscous) ha voluto donare un ventilatore polmonare alla Asrem.

Sono molte le realtà economiche molisane attive a riguardo che non hanno esitato a donare per

partecipare all’emergenza e dare il proprio contributo per la sanità regionale.

L’iniziativa sviluppata grazie all’intermediazione dell’associazione di beneficenza

SCONTAGIAMOCI si propone di sostenere tutte le attività finalizzate a contenere e a gestire

eventuali criticità relative alla diffusione del contagio.