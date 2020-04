Per Pasqua la ditta Lupacchioli omaggia ll’Ospedale Cradarelli di Campobasso

La ditta Lupacchioli ha inteso ringraziare i medici e gli operatori sanitari del Pronto soccorso e del reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso con la consegna di una colomba pasquale, simbolo di una festa religiosa che quest’anno sarà vissuta in sordina. Il gesto dell’azienda Lupacchioli vuole essere ringraziamento a quelle persone che in questo momento sono in prima linea per assicurare assistenza ai pazienti, lavorando tutti i giorni per superare la situazione di emergenza sanitaria.