Il presidente della residenza per anziani di Trivento: grazie a tutti gli ospiti e parenti per aver compreso ed accettato le inevitabili difficoltà del momento

Il presidente della Fondazione San’Antonio di Padova Onlus, Riccardo Meo, lancia un messaggio pasquale. “Stiamo vivendo tutti un momento particolarmente difficile – si riporta nella nota – momenti nei quali abbiamo dovuto cambiare tutti i nostri comportamenti. Spero che da questa difficile sfida possiamo uscire tutti più consapevoli e convinti che la differenza la fanno i piccoli gesti e che dobbiamo riscoprire i veri valori. Tutti ci dobbiamo riappropriare di quel modo di vivere autentico, di quel vivere quotidiano che deve farci donare sorrisi a chi non ha voglia di sorridere rispetto a chi spesso non ci considera, gioia a chi vive momenti non felici. In questa Pasqua particolare, oltre agli auguri di tutto il consiglio di amministrazione per tutti coloro che ci sono vicini, voglio porgere un sentito grazie a tutti gli ospiti ed ai loro parenti per aver compreso ed accettato le inevitabili difficoltà del momento, e agli operatori tutti la mia personale riconoscenza per aver profuso, con professionalità, abnegazione e disponibilità ogni sforzo per alleviare i disagi a quanti vivono nella nostra casa. In un abbraccio virtuale – chiude la nota – possa questa Pasqua farci dire presto “Ce l’abbiamo fatta”. Auguri.