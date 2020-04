FIPAV termina qui la stagione, sospesi tutti i campionati sul territorio nazionale Da valutare la questione settore giovanile, novità in vista per la prossima stagione

Conclusi tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria senza l’assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni di tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali. Questa la decisione della FIPAV. È stata dichiarata conclusa anche l’attività del Sitting Volley. Decisioni che coinvolgono anche il settore giovanile. La Fipav sta valutando di cambiare il regolamento, per permettere agli atleti potenzialmente coinvolti quest’anno di proseguire l’attività giovanile. L’idea è quella si cambiare le annate: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 Maschili e Femminili, in campo con le annate dispari. Nei prossimi giorni la Federazione scioglierà ogni dubbio.