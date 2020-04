Covid 19, torna a salire il numero dei contagi: 8 nuovi casi, di cui 6 a Campobasso città

Dopo una pausa di alcuni giorni è tornato a salire il numero dei contagi in Molise. 8 i nuovi casi registrati nei 114 tamponi eseguiti che portano a 232 il numero complessivo dei positivi. 6 casi a Campobasso, di cui 3 legati a cluster noti, due operatori sanitari e un contatto di questi ultimi. 1 caso a Ferrazzano, 1 a Campolieto. 2066 i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza, di cui 1834 risultati negativi. 176 i contagi in provincia di Campobasso, 43 in quella di Isernia.27 i ricoverati al Cardarelli, 10 le persone guarite, 177 quelle in isolamento. 13 il numero delle vittime.