Bregantini celebra la messa davanti al Cardarelli: “Pandemia si vince se non ci chiudiamo come ha fatto l’Europa”

“Vinceremo la pandemia se non ci chiuderemo, come fa l’Europa, ma diremo ci sono, eccomi qua sono pronto a darti una mano, sono pronto a servire; allora si può cambiare il mondo. Ci vuole sempre qualcuno che parte con coraggio e che dice mi prendo io la responsabilita’”. Cosi’ l’arcivescovo di Campobasso, Giancarlo Bregantini, nell’omelia della Messa celebrata davanti all’ospedale Cardarelli di Campobasso in occasione dei riti del Giovedi’ santo. “Questo virus è nato – ha aggiunto – da una disarmonia del mondo; torni ad essere consapevolmente armonia e vinceremo ogni pandemia, soprattutto vinceremo la pandemia dell’egoismo e del rifiuto dell’altro e dell’indifferenza”. Bregantini ha anche rivolto un particolare ringraziamento a medici, infermieri e personale sanitario “perche’ avete risolto un problema grande con la Casa degli anziani”. “Ora la pandemia – ha concluso – ci ha detto che non possiamo più rinviare, non possiamo più scherzare, dobbiamo crederci sul serio. Con rammarico sapete che ho sempre sostenuto insieme a molti di voi l’unione tra questi due ospedali, fare un unico polo della sanità molisana, mettendo e raccordando insieme il Cardarelli e la Cattolica. Purtroppo il sogno si e’ infranto; se avessimo avuto più lungimiranza, più saggezza e più tenacia avremmo affrontato questa crisi in modo ben diverso”.