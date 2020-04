Basket stagione conclusa. Trattative in corso per la questione stipendi

La stagione 2019/2020 del basket è stata dichiarata conclusa dalla FIP. Adesso tiene banco la questione stipendi con la Lega Nazionale Pallacanestro che, nei gironi scorsi, aveva avanzato una proposta collettiva per gestire i contratti in essere coi tesserati. La Lega Basket Femminile aveva proposto il saldo del 75% dei compensi per i tesserati di Serie A1 e il 70% per la Serie A2. Gli allenatori hanno rifiutato la proposta e si sono dichiarati disposti a rinunciare solo al 15% dello stipendio pattuito a inizio stagione. La questione stipendi è fondamentale per i club poiché essere in regola con gli emolumenti del campionato 2019-20 è un requisito fondamentale per l’iscrizione al campionati 2020-21.