Misure urgenti di solidarietà alimentare, Il Comune di Castelmauro riapre i termini per la presentazione delle domande. Il sindaco Flavio Boccardo fa sapere ai cittadini che sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico per la concessione di buoni spesa, per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 10 aprile 2020, alla mail segreteria@comune.castelmauro.cb.it o alla Pec comune.castelmauro@pec.leonet.it in alternativa, nell’apposita urna posta all’ingresso del Comune di Castelmauro. L’avviso è rivolto ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio socio-economico a causa dell’emergenza epidemiologica da Covd-19. Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune e presso i negozi di genere alimentari. Sono esclusi dai benefici, le bevande alcoliche, superalcoliche e cosmetici.