La Fip dichiara concluso tutto il basket italiano Serie A e A2 maschile sono gli ultimi campionati terminati in anticipo per questa stagione

Ieri la Fip ha dichiarato conclusi anche i massimi campionati maschili. Dunque la stagione 2019/2020 della palla a spicchi è terminata. Tante le motivazioni alla base di questa decisione. Le società hanno autorizzato la partenza verso il loro Paese di origine dei giocatori stranieri. In caso di ripresa del campionato le squadre sarebbero tornate in campo con roster ridimensionati, ciò avrebbe falsato la stagione. Considerate le ultime decisioni emanate dal Governo e dalle Regioni è impossibile riformulare il calendario. Questa decisione permetterà ai club di valutare le posizioni contrattuali in costo con i tesserati. Si attende, però, ancora una nuova comunicazione da parte della Fip in merito all’assegnazione degli scudetti, promozioni e retrocessioni.